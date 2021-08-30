Байден попередив про руйнівні наслідки урагану "Іда"

Президент США Джо Байден заявив, що наслідки урагану "Іда" будуть руйнівними. Від стихійного лиха можуть постраждати не тільки прибережні райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Байден приїхав в штаб-квартиру Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), повертаючись до Вашингтона з бази ВПС Дувр, де він віддавав данину пам'яті 13 американським солдатам, загиблим днями в аеропорту Кабула.

Глава держави попередив, що ураган становить небезпеку для життя людей.

За словами Байдена, федеральний уряд готується до найгіршого сценарію і направить всі сили на рятувальні та відновлювальні роботи.

Очікується, що шторм 4-ї категорії, один з найпотужніших в США за останні роки, "Іда" занурить під воду значну частину узбережжя Луїзіани, в той час, як лікарні штату вже перевантажені через сплеск захворюваності COVID-19.

Незабаром після підвищення статусу від тропічного шторму до статусу урагану "Іда" завалилася на невеликий кубинський острів недалеко від південно-західного краю, поваливши дерева і зірвавши дахи з жител.

Вулиці столиці Гавани спорожніли, оскільки жителі закрили віконницями вікна перед приходом "Іди".

Ямайку затопили проливні дощі, а після урагану сталися зсуви. Багато доріг були непрохідними, що змусило деяких жителів покинути свої будинки.

Нагадаємо, ціни на нафту зросли у п'ятницю, 27 серпня, через побоювання з приводу перебоїв у постачанні.