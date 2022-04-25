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Байден запропонував призначити нового посла США в Україні: хто ним стане

Фото: майбутній посол США в Україні Бріджит Брінк (sk usembassy gov)
Автор: Олександр Мороз

Президент США Джо Байден офіційно запропонував призначити нового посла в Україні. Ним стане досвідчена дипломатка Бріджит Брінк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

"Сьогодні президент Байден оголошує про свій намір призначити ветерана американської дипломатії Бріджіт А. Брінк на посаду надзвичайного та повноважного посла в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Брінк присвятила 25 років дипломатичної кар'єри просуванню політики США в Європі та Азії.

Володіє російською мовою, вивчала словацьку, сербську, гурзинську та французьку.

Що відомо про Бріджит Брінк

На сьогодні Брінк є надзвичайним і повноважним послом США в Словаччині, займає цю посаду з 2019 року. До цього протягом декількох років була заступником помічника держсекретаря в Бюро європейських і євразійських справ.

З 2014 по 2015 рік обіймала посаду заступника голови місії в посольстві США в Ташкенті. З 2011 працювала в Грузії заступником голови місії посольства США в Тбілісі.

Дипломатичну кар'єру розпочала у 1996 році.

Нагадаємо, про те, що Байден визначився з кандидатурою Бріджит Брінк на посаду посла в Україні стало відомо ще наприкінці січня.

Через кілька днів повідомлялося, що Україна схвалила її кандидатуру.

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