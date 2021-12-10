Байден не пропонував безпосередньо говорити з "Л / ДНР", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Джо Байден під час розмови не пропонував провести переговори з "Л/ДНР". При цьому він додав, що мова про будь-які розмови з владою тимчасово окупованих територій не йшла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "1+1" .

"Ні, він мені не пропонував. Але скажу відверто, про це мова в принципі не йшла. Але, якщо прийняти думку (президента Франції Еммануеля, - ред.) Макрона, то він постійно підтверджує, що треба зробити все, щоб Україна не залишилася віч-на-віч з сепаратистами, чого хоче Росія", - заявив він.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що оточення Путіна проти формату переговорів з ока на око, тому що переговори можуть закінчитися несподіваним для Росії результатом.

В той самий час російські ЗМІ повідомляють, що Путін на зустрічі з Зеленським хоче домовитися про зняття санкцій і нав'язати діалог з так званими "ЛНР " і"ДНР".