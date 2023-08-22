Байден поедет на саммит G20 в Индию

По его словам, визит в Индию продлится

Саммит G20

Саммит в Нью-Дели является третьей финансовой встречей G20 во время председательства Индии.

На прошедшем саммите министры иностранных дел G20 также не смогли согласовать итоговое коммюнике без позиции в отношении Украины. Этому помешали претензии со стороны России и Китая. Поэтому на двухдневной встрече будет издан итоговый документ вместо официального совместного заявления.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Индия отказалась приглашать Украину на саммит "Большой двадцатки", который состоится 9-10 сентября. В то же время на встречу лидеров позвали российского диктатора Владимира Путина.

До этого западные журналисты писали о том, чтона саммите G20 могут начаться новые переговоры между Россией и Украиной.

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