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У Байдена связали отношение к Саудовской Аравии с поддержкой Украины

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Вашингтон, Среда 26 октября 2022 05:18
У Байдена связали отношение к Саудовской Аравии с поддержкой Украины Фото: наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман (spa.gov.sa)
Автор: Артур Родивилов

Белый дом заявил, что принял к сведению действия Саудовской Аравии в поддержку Украины, предпринятые в последние дни.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер,

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что рассматривает возможность пересмотра отношений с Эр-Риядом на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти.

"Байден продолжает обдумывать процесс пересмотра отношений и то, как нам двигаться дальше. Мы приняли к сведению, что Саудовская Аравия голосовала против России в ООН, а также пообещала выделить 4 млн долларов на поддержку Украины", - заявила она.

При этом в Белом доме отметили, что эти шаги не компенсируют сокращение добычи, но они заслуживают внимания.

Последние комментарии Белого дома носят более примирительный характер, нежели предыдущие резкие заявления американской администрации в отношении действий Эр-Рияда.

Сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК+ в начале октября приняли решение сократить добычу нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

Белый дом назвал это решение недальновидным и заявил, что Саудовская Аравия фактически согласовывает энергетическую политику с Россией. Эр-Рияд отверг эти обвинения и заявил, что решение носит экономический характер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с принцем Саудовской Аравии, во время которых они договорились сотрудничать по вопросу освобождения украинских пленных.

Напомним, что в сентябре при посредничестве принца Саудовской Аравии из российского плена освободили 10 иностранных бойцов ВСУ.

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Джозеф Байден Саудовская Аравия
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