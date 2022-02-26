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Байден доручив виділити Україні військову допомогу на 600 млн доларів

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден видав меморандум про надання військової допомоги Україні. Загальна сума становить 600 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Допомога виділяється в терміновому порядку.

"Я делегую держсекретареві наступні повноваження надати негайну військову допомогу Україні", - йдеться в меморандумі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 25 лютого, Білий дім повідомив Конгресу, що йому буде потрібно приблизно 6,4 мільярда доларів нового фінансування. Гроші планується направити на допомогу Україні, підтримку інших східноєвропейських країн, і посилення Пентагону.

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