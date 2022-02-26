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Білий дім запросив у Конгресу понад 6 млрд доларів для допомоги Україні, - Bloomberg

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Вашингтон, Субота 26 лютого 2022 02:09
Білий дім запросив у Конгресу понад 6 млрд доларів для допомоги Україні, - Bloomberg Фото: у США можуть виділити Україні понад 6 млрд доларів фінансової допомоги (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У п'ятницю, 25 лютого, Білий дім повідомив Конгресу, що йому буде потрібно приблизно 6,4 мільярда доларів нового фінансування. Гроші планується направити на допомогу Україні, підтримку інших східноєвропейських країн, і посилення Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомили джерела видання, з цих грошей 2,9 мільярда доларів підуть на гуманітарні потреби і потреби безпеки для України, країн Балтії, Польщі та інших сусідів України. За словами представника адміністрації Байдена, ця сума буде використана для гуманітарної допомоги, продовольчої допомоги, допомоги біженцям, а також для енергетичної та економічної стабілізації.

Адміністрація Байдена також шукає 3,5 мільярда доларів для Міністерства оборони США, щоб відреагувати на російську агресію проти України.

Ці кошти є доповненням до 650 мільйонів доларів допомоги в області безпеки і 52 мільйонам доларів гуманітарної допомоги, які США вже виділили Україні За останній рік, а також до попередньої державної гарантії по кредиту в розмірі 1 мільярда доларів. Запит додаткових грошей, ймовірно, отримає підтримку обох партій, оскільки демократи і республіканці поспішають з обіцянками допомогти Україні.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила про плани надати Україні 600 млн доларів на летальну оборонну зброю для відбиття нападу Росії.

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