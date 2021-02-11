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Байден доручив переглянути стратегію США щодо Китаю

Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден оголосив у середу про формування спеціальної робочої групи у складі Міністерства оборони. Вона повинна негайно приступити до перегляду американської військової стратегії щодо погроз з боку Китаю.

Про це пише "Голос Америки".

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Робота групи буде триває чотири місяці. За цей час мають бути напрацьовані шляхи подальшої взаємодії з Китаєм.

Байден додав, що огляд, який буде створений робочою групою, має вирішальне значення у виробленні американської стратегії протистояння китайській загрозі.

"Нам необхідно протистояти зростаючим загрозам, які створює Китай, щоб зберегти мир і захистити наші інтереси в Індо-Тихоокеанському регіоні і в усьому світі", - додав він.

Робоча група повинна буде підготувати свої оцінки і рекомендації з вироблення воєнної стратегії у відношенні Китаю, технологічних питань, організаційної структури та стратегії застосування збройних сил, а також про можливі альянси і двосторонніх оборонних договорах з Пекіном.

Раніше Байден розкритикував дії Пекіна, назвавши його "самим серйозним нашим конкурентом".

У той же час Байден заявляв, що готовий працювати з Пекіном, коли це буде в інтересах США.

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