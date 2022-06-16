Байден попросив своїх підлеглих стримуватися у заявах про підтримку України, - ЗМІ

Президент США Джо Байден був незадоволений риторикою деяких підлеглих про підтримку України. Він попросив американських чиновників стримуватися у заявах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За даними джерел з Білого дому, президент був незадоволений риторикою міністра оборони Ллойда Остіна та держсекретаря Ентоні Блінкена під час їх візиту до Києва.

Байден вважає, що американські політики "зайшли надто далеко". За його думкою, Ллойд своїми заявами розширює цілі США в Україні і викликає нереалістичні очікування. Це своєю чергою збільшує ризик виникнення прямого конфлікту з Росією.

"Байден був не щасливий, коли Блінкен та Остін говорили про перемогу в Україні... Здавалося, що США сподіваються послабити Росію настільки, наскільки це можливо", - йдеться у повідомленні.