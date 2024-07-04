Байден пообещал демократам-губернаторам "больше спать" и отменить поздние мероприятия, - CNN
Президент США Джо Байден пообещал губернаторам-демократам прекратить планировать мероприятия после 20:00, чтобы он "мог больше спать".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как сообщили источники издания, Байден заявил губернаторам-демократам во время встречи в Белом доме в среду, 3 июля, что часть его дальнейших планов состоит в том, чтобы прекратить планировать события после 20:00. Это нужно для того, чтобы он мог больше спать.
Отмечается, что это заявление прозвучало, когда 81-летний Байден пытался заверить группу из более чем 20 лидеров штатов в своей способности победить бывшего президента Дональда Трампа на выборах и эффективно руководить США еще четыре года.
По словам источников CNN, этот комментарий разочаровал нескольких губернаторов, присутствующих в зале, и является одной из причин того, что некоторые участники были раздражены заявлением об их лояльности и энтузиазме, распространенном кампанией Байдена.
Дебаты Байдена и Трампа
Напомним, на прошлой неделе в США прошли первые предвыборные дебаты между действующим президентом Джо Байденом и бывшим лидером США Дональдом Трампом. Байден их проиграл.
После этого в Демократической партии началась паника и обсуждение возможной замены кандидата в президенты. При этом главным кандидатом на замену Байдена является вице-президент США Камала Харрис.
К тому же сообщалось, что представители Демократической партии США могут подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену, чтобы он вышел из предвыборной гонки.
Газета The New York Times вчера сообщала, что сам Байден усомнился в том, сможет ли продолжать участвовать в выборах.
А уже сегодня Байден заявил, что "облажался" во время дебатов с Трампом, но настоял на том, что бы уде продолжать свою кампанию по переизбранию.
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