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Байден пообещал демократам-губернаторам "больше спать" и отменить поздние мероприятия, - CNN

США, Четверг 04 июля 2024 23:20
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Байден пообещал демократам-губернаторам "больше спать" и отменить поздние мероприятия, - CNN Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Джо Байден пообещал губернаторам-демократам прекратить планировать мероприятия после 20:00, чтобы он "мог больше спать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщили источники издания, Байден заявил губернаторам-демократам во время встречи в Белом доме в среду, 3 июля, что часть его дальнейших планов состоит в том, чтобы прекратить планировать события после 20:00. Это нужно для того, чтобы он мог больше спать.

Отмечается, что это заявление прозвучало, когда 81-летний Байден пытался заверить группу из более чем 20 лидеров штатов в своей способности победить бывшего президента Дональда Трампа на выборах и эффективно руководить США еще четыре года.

По словам источников CNN, этот комментарий разочаровал нескольких губернаторов, присутствующих в зале, и является одной из причин того, что некоторые участники были раздражены заявлением об их лояльности и энтузиазме, распространенном кампанией Байдена.

Дебаты Байдена и Трампа

Напомним, на прошлой неделе в США прошли первые предвыборные дебаты между действующим президентом Джо Байденом и бывшим лидером США Дональдом Трампом. Байден их проиграл.

После этого в Демократической партии началась паника и обсуждение возможной замены кандидата в президенты. При этом главным кандидатом на замену Байдена является вице-президент США Камала Харрис.

К тому же сообщалось, что представители Демократической партии США могут подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену, чтобы он вышел из предвыборной гонки.

Газета The New York Times вчера сообщала, что сам Байден усомнился в том, сможет ли продолжать участвовать в выборах.

А уже сегодня Байден заявил, что "облажался" во время дебатов с Трампом, но настоял на том, что бы уде продолжать свою кампанию по переизбранию.

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