ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Техасі офіційно заборонили аборти після 6 тижня вагітності

Новость на русском →
Четвер 02 вересня 2021 12:25
У Техасі офіційно заборонили аборти після 6 тижня вагітності Фото: у Техасі заборонили аборти після 6 місяців (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

Верховний суд США постановив залишити в силі закон Техасу, що забороняє більшість абортів. Закон почав діяти з 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

П'ятьма голосами "за" при чотирьох "проти" суд відхилив екстрену апеляцію постачальників послуг з перервування вагітності, які намагалися заблокувати виконання закону, що набрав чинності в середу.

Губернатор підписав відповідний закон у травні. Він забороняє аборти після того як медики можуть виявити серцеву діяльність плода. Зазвичай це відбувається приблизно на шостому тижні - до того, як багато жінок дізнаються, що вони вагітні.

Це найсуворіший закон, що стосується права на аборт в США.

Щонайменше в 12 інших штатах були прийняті закони про заборону абортів на ранній стадії вагітності, але у всіх випадках їх вступ в силу було заблоковано.

Раніше в Польщі вступило в силу рішення Конституційного Суду, фактично повністю заборонило аборти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Техас
NEWS
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
DAILY
День народження гривні. Що пережила українська валюта за 25 років
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна День народження гривні. Що пережила українська валюта за 25 років