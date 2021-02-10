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Байден може отримати доступ до розмов Трампа і Путіна

Новость на русском → Вашингтон, Середа 10 лютого 2021 06:40
Байден може отримати доступ до розмов Трампа і Путіна Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Екс-президент США Дональд Трамп приховував деталі змісту телефонних розмов з російським колегою Володимиром Путіним. Чинний глава держави Джозеф Байден має доступ до них.

Про це повідомляє газета Politico з посиланням на джерела.

Згідно з повідомленням, деталі близько десятка розмов Трампа і Путіна залишаються таємницею, яку радники Байдена вважають за необхідне з'ясувати.

Вони хочуть дізнатися, чи розкривав коли-небудь республіканець секретну інформацію або укладав якісь конфіденційні угоди з російським президентом, які могли б застати нову адміністрацію зненацька.

В оточенні Байдена не стали коментувати, чи ознайомився той зі змістом бесід. Рада національної безпеки США не стикалась з проблемами з доступом до змісту дзвінків попереднього керівника вашингтонської адміністрації.

Як зазначає газета, самі дзвінки не записувалися, однак деякі помічники тодішнього американського лідера, як правило, чули переговори і записували деталі розмови. Саме цю інформацію, яка, згідно з законом передається в Національний архів США, і може отримати команда Байдена.

Нагадаємо, раніше Байден, виступаючи в Держдепартаменті з програмною промовою щодо зовнішньої політики, заявив, що Вашингтон більше не буде поступатися перед агресивними діями з боку Росії. Крім того, він додав, що Штати змусять РФ "платити" за свої дії.

Також РБК-Україна писало, що у своїй першій телефонній розмові з Путіним президент США заявив про російську агресію в Україні, проте в Кремлі "категорично не згодні з такою позицією Байдена.

Разом з тим державний секретар США Ентоні Блінкен говорив, що нова адміністрація США перегляне всі "зловмисні дії" Росії.

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