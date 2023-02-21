Байден в Польше не будет говорить о дипломатическом завершении войны в Украине, - Салливан

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не будет говорить о дипломатическом прекращении войны в Украине во время своей речи в Польше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как пояснил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, во время речи Байден коснется видения мира в Украине, в котором он поддержит принципы суверенитета, территориальной целостности, демократии и независимости.

"Он не собирается в каких-то деталях излагать видение дипломатического окончания войны не потому, что мы не верим, что война должна закончиться на справедливых условиях, а потому, что он неоднократно говорил: ничего об Украине без Украины, и США не собираются диктовать условия", - добавил Салливан.

В то же время Байден не будет представлять никакого плана или дорожной карты по вопросам дипломатии.

"Мы должны не просто продолжать поддерживать Украину, но и попытаться построить устойчивый порядок, в котором ценности, которые мы пытаемся защищать, в конце концов поддерживаются", - отметил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.