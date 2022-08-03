Президент США Джо Байден повною мірою прихильний подальшому наданню підтримки Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.
Кірбі прокоментував заяву в американській пресі про нібито недовіру між Києвом і Вашингтоном.
"Байден багато-багато разів говорив про своє захоплення лідерськими якостями і мужністю президента Зеленського. Він багато разів особисто говорив з президентом Зеленським і знає, розуміє, в якому стресі президент", - сказав Кірбі.
Кірбі зазначив, що Байден поважає Зеленського і "повною мірою прихильний подальшому наданню підтримки Україні".
Нагадаємо, 1 серпня Байден затвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги на 550 млн доларів.
У понеділок стало відомо про те, що Україна отримала чотири додаткові системи HIMARS від США.
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