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Байден повною мірою прихильний подальшому наданню підтримки Україні

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден повною мірою прихильний подальшому наданню підтримки Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

Кірбі прокоментував заяву в американській пресі про нібито недовіру між Києвом і Вашингтоном.

"Байден багато-багато разів говорив про своє захоплення лідерськими якостями і мужністю президента Зеленського. Він багато разів особисто говорив з президентом Зеленським і знає, розуміє, в якому стресі президент", - сказав Кірбі.

Кірбі зазначив, що Байден поважає Зеленського і "повною мірою прихильний подальшому наданню підтримки Україні".

Нагадаємо, 1 серпня Байден затвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги на 550 млн доларів.

У понеділок стало відомо про те, що Україна отримала чотири додаткові системи HIMARS від США.

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Джозеф Байден