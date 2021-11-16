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Байден підписав інфраструктурний план США на 1 трлн доларів

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден підписав закон про фінансування інфраструктурних проектів в країні на суму 1,2 трлн доларів. Він був схвалений Палатою представників на початку місяця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час церемонії підписання біля Білого дому він сказав, що прийняття документа показало здатність демократів і республіканців здатні об'єднатися заради результатів.

"Занадто часто у Вашингтоні нічого не робиться через те, що ми наполягаємо на тому, щоб отримати все можливе. З цим законом ми акцентувалися на тому, щоб завершити розпочате", - сказав Байден.

Закон передбачає збільшення федерального фінансування на транспортні та електрокомуніуації, розширення широкосмугового доступу в інтернет, поліпшення системи водопостачання та захист від наслідків зміни клімату.

Його прийняття супроводжувалося суперечками всередині фракції демократичної партії США, через які Байден був змушений скасувати поїздку в Делавер в день голосування. Інша, ще не прийнята ініціатива президента США - законопроєкт "Вибудуємо заново і краще" про збільшення соціальних витрат.

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Джозеф Байден