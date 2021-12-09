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Байден підтримує прагнення України вступити в НАТО, але є вимоги

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден підтримує прагнення України вступити в НАТО. Однак є певні вимоги, які необхідно виконати українській стороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Президент Байден підтримує прагнення будь - якої країни приєднатися до оборонних альянсів, НАТО та інших, і він, звичайно, підтримує і прагнення України", - сказала вона в ході брифінгу.

При цьому Псакі зазначила, що для вступу в НАТО країнам необхідно виконати ряд вимог. Серед них вона відзначила боротьбу з корупцією та низку інших.

"І, звичайно, країни-члени НАТО і НАТО як альянс повинні визначити, яким буде шлях до цього", - уточнила Псакі.

Нагадаємо, раніше Байден в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським підкреслив, що рішення про вступ до НАТО приймають тільки українці.

Зазначимо, 9 грудня Зеленський і Байден провели телефонну розмову присвячений підсумкам переговорів американського лідера з президентом РФ Володимиром Путіним. Бесіда тривала 1,5 години. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

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НАТОСполучені Штати АмерикиУкраїнаДжозеф Байден