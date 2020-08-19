Байден підтримав Тіхановську і проведення чесних виборів у Білорусі

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що Росія не має втручатися в ситуацію в Білорусі. Він підтримав проведення чесних виборів в цій країні.

Про це він написав у Twitter.

Байден зазначив, що справа не в геополітиці, а в праві обирати своїх лідерів.

"Відважні громадяни Білорусі демонструють, що їхні голоси не будуть заглушені терором або тортурами. США мають підтримати заклик Світлани Тіхановської до справедливих виборів", - написав він.

Нагадаємо, вибори президента відбулися в Білорусі 9 серпня. За підсумками голосування переміг чинний президент Олександр Лукашенко. Він набрав 80,1% голосів виборців, обійшовши Світлану Тіхановську. Та, своєю чергою, отримала лише 10,1% голосів.

Раніше Тіхановська заявила про готовність стати національним лідером Білорусі, а в самій країні вже заробив опозиційний штаб передачі влади.

Напередодні опозиція заявила, що не бачить можливості для перерахунку голосів на виборах.