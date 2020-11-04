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Байден перемагає на Гаваях

Автор: Анастасия Рокитна

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує в штаті Гаваї. Такі попередні результати виборів у США.

Про це свідчать дані CNN.

Гаваї дають 4 голоси виборців. Для того, щоб перемогти на президентських виборах у США потрібно отримати 270 голосів виборців.

Зазначимо, за останніми даними телеканалу, лідирує Байден. У нього 224 голосів, а у Трампа - 213.

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Голосування на виборах у США завершилося. За попередніми результатами, розрив між Трампом і Байденом залишається мінімальним, але підрахунок голосів ще триває.

Як писало РБК-Украина, раніше Трамп заявив про спробі вкрасти у нього перемогу на виборах президента.

Також Джо Байден зробив заяву за підсумками голосування на виборах: він впевнений у своїй перемозі.

Зазначимо, у Сполучених Штатах Америки проходять загальні вибори в ході яких буде обрано 46-й президента країни.

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