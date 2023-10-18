Байден планирует попросить Конгресс предоставить "беспрецедентный" пакет поддержки Израилю

"Позже на этой неделе я собираюсь попросить Конгресс США предоставить беспрецедентный пакет поддержки для обороны Израиля", - сказал он.

Байден также отметил, что Штаты собираются сохранить израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол" "полностью обеспеченной".

Кроме того, президент США объявил о выделении 100 млн долларов помощи палестинцам в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

"Вы не живете по правилам террористов. Вы живете по правилам закона", - сказал Байден.

Визит Байдена в Израиль

Отметим, что Байден совершает визит Израиля на фоне растущего беспокойства вокруг конфликта - не в последнюю очередь из-за удара по больнице в Секторе Газы, в результате которого, по официальным данным, погибли по меньшей мере 500 палестинцев.

При этом Байден уверен, что удар по больнице нанес не Израиль.

Напомним, что по данным СМИ, Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь на 10 млрд долларов.

При этом возникли опасения, что из-за поддержки Израиля может сократиться помощь Украине. Впрочем, Байден заявил, что США - самая могущественная нация в истории мира и имеет возможности и обязательства поддерживать и Израиль, и Украину.

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