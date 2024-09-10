Байден планирует обсудить с премьером Британии разрешение ВСУ на удары по РФ дальнобойным оружием

"Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу", - заявил Блинкен.

Также Блинкен подтвердил, что Российская Федерация получила баллистические ракеты от Ирана. Он считает, что враг применит их против Украины в течение нескольких недель.

Что предшествовало

Великобритания, Франция и США предоставляют Украине дальнобойные ракеты, запрещая использовать их для ударов по России. Президент Зеленский призвал снять эти ограничения для атак на российские аэродромы, но западные партнеры пока не согласны. Поэтому Украина не может уничтожать носители управляемых авиабомб, которые атакуют мирные города.