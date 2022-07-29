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Байден планує балотуватися на другий президентський термін у 2024 році, - Білий дім

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Вашингтон, П'ятниця 29 липня 2022 23:25
Байден планує балотуватися на другий президентський термін у 2024 році, - Білий дім Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Чинний президент США Джо Байден планує переобиратися у 2024 році.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінг.

За словами Жан-П'єр, Байден має намір переобиратися, попри дані соцопитувань.

"Президент має намір брати участь у виборах у 2024 році. Ми далекі від цього, тому я не буду говорити про деталі, а також опитування громадської думки, тому що я по цей бік трибуни", - заявила вона.

Інформацію про плани Байдена підтвердили журналістам видання The Hill раніше два джерела з оточення президента ще у квітні 2022 року.

Байден є найбільш вірогідним кандидатом від Демократичної партії для перемоги над Дональдом Трампом.

Раніше газета The Washington Post повідомляла, що сорок п'ятий президент США Дональд Трамп може вже у вересні оголосити про участь у виборах 2024 року.

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Джозеф Байден
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