Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене

"Сегодня, по моему указанию, военные силы США вместе с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду целей в Йемене, которые использовали повстанцы-хуситы, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства в одной из важнейших водных артерий мира", - отметил Байден.

По его словам, эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет.

"Эти атаки поставили под угрозу персонал США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства. Более 50 стран пострадали от 27 атак на международное коммерческое судоходство, экипажи из более 20 стран подвергались угрозам или были взяты в заложники во время актов пиратства", - добавил он.

Президент США также добавил, что ответ международного сообщества на эти атаки был единственным и решительным.

"В прошлом месяце Соединенные Штаты начали операцию "Хранитель процветания" - коалицию из более 20 стран, взявших на себя обязательство защищать международное судоходство и сдерживать атаки в Красном море. Сегодняшняя оборонная акция последовала за широкой дипломатической кампанией и кампанией ", – отметил Байден.

Он подчеркнул, что эти удары являются четким сигналом того, что Соединенные Штаты и партнеры не потерпят нападений и не позволят поставить под угрозу свободу судоходства на одном из важнейших коммерческих маршрутов в мире.

"Я буду без колебаний назначать дальнейшие меры по защите наших людей и свободного потока международной торговли, если это необходимо", - заявил президент.

Удары США и союзников по базам хуситов в Йемене

Соединенные Штаты и Британия сегодня ночью, 12 января, нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене. По данным СМИ, удары по группировке хуситов в западной части Йемена наносились американскими и британскими самолетами, а также ракетами наземного нападения "Томагавк", запущенными с кораблей ВМС США в Красном море.

Причиной для нанесения удара стали акты аргессии хуситов против судов в Красном море. Так, в ноябре 2023 года хуситы начали атаковать корабли в Красном море. 16 декабря британский эсминец сбил беспилотник, который направлялся к торговому судну.

Ранее мы сообщали, что Совет Безопасности ООН потребовал от хуситов немедленного прекращения нападения на корабли в Красном море. ООН также предупредила, что эскалация напряженности может привести к еще более серьезным последствиям.