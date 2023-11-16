Байден поддержал отделение Палестины как государства после войны с Израилем

Президент США Джо Байден считает, что конечной точкой конфликта между Израилем и Палестиной станет существование двух отдельных государств. По его мнению, это произойдет после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Соответствующее заявление американский президент сделал на пресс-конференции после его встречи лидером Китая с Си Цзиньпином. По мнению Байдена, в конечном итоге "настоящее" Палестинское государство должно существовать рядом с Израилем.

Президент США добавил, что он и его помощники ведут переговоры с арабскими странами по поводу следующих шагов, но не сообщил подробностей. При этом Байден заявил, что не знает, когда Израиль прекратит боевые действия в Секторе Газа. По его мнению, это произойдет, когда ХАМАС "не сможет делать ужасаные вещи с израильтянами".

Байден также надеется на освобождение заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС. Он добавил, что США по этому вопросу сотрудничают с Катаром, где есть офис политических лидеров ХАМАС.

Добавим, что Палестина - это частично признанное государство на Ближнем Востоке. Ее не признали США, страны Европы, Канада, Австралия и Израиль. Украина признала Палестину как государство в 1988 году в составе СССР.

Фактически Государство Палестина на сегодняшний день не имеет единой территории и реального суверенитета. Формирование Палестинского государства предусматривается на территории эксклава Западного берега реки Иордан (или его части, в частности, на территории Восточного Иерусалима) и полуэксклава Сектора Газа, контролирующего ХАМАС.

Что предшествовало

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил о начале операции против террористов.

Бойцы ЦАХАЛа добрались до командного пункта боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа на территории Сектора Газа.

Накануне, 15 ноября, израильские военные взорвали здание парламента в Газе, которое использовали боевики ХАМАС.