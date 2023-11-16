ua en ru
Чт, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден поддержал отделение Палестины как государства после войны с Израилем

Вашингтон, Четверг 16 ноября 2023 13:42
UA EN RU
Байден поддержал отделение Палестины как государства после войны с Израилем Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден считает, что конечной точкой конфликта между Израилем и Палестиной станет существование двух отдельных государств. По его мнению, это произойдет после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Соответствующее заявление американский президент сделал на пресс-конференции после его встречи лидером Китая с Си Цзиньпином. По мнению Байдена, в конечном итоге "настоящее" Палестинское государство должно существовать рядом с Израилем.

Президент США добавил, что он и его помощники ведут переговоры с арабскими странами по поводу следующих шагов, но не сообщил подробностей. При этом Байден заявил, что не знает, когда Израиль прекратит боевые действия в Секторе Газа. По его мнению, это произойдет, когда ХАМАС "не сможет делать ужасаные вещи с израильтянами".

Байден также надеется на освобождение заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС. Он добавил, что США по этому вопросу сотрудничают с Катаром, где есть офис политических лидеров ХАМАС.

Добавим, что Палестина - это частично признанное государство на Ближнем Востоке. Ее не признали США, страны Европы, Канада, Австралия и Израиль. Украина признала Палестину как государство в 1988 году в составе СССР.

Фактически Государство Палестина на сегодняшний день не имеет единой территории и реального суверенитета. Формирование Палестинского государства предусматривается на территории эксклава Западного берега реки Иордан (или его части, в частности, на территории Восточного Иерусалима) и полуэксклава Сектора Газа, контролирующего ХАМАС.

Что предшествовало

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил о начале операции против террористов.

Бойцы ЦАХАЛа добрались до командного пункта боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа на территории Сектора Газа.

Накануне, 15 ноября, израильские военные взорвали здание парламента в Газе, которое использовали боевики ХАМАС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Израиль Палестина
NEWS
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
DAILY
"Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени