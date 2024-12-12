Байден подписал крупнейший акт помилования в современной истории США

Напомним, что в воскресенье президент США Джо Байден объявил, что помиловал своего сына Хантера Байдена. В этом месяце ему должны были вынести приговор за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и уклонением от уплаты налогов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.