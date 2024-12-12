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Байден подписал крупнейший акт помилования в современной истории США

Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Самый большой акт помилования в современной истории США. Американский президент Джо Байден смягчил приговоры почти 1500 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

 

 

Напомним, что в воскресенье президент США Джо Байден объявил, что помиловал своего сына Хантера Байдена. В этом месяце ему должны были вынести приговор за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и уклонением от уплаты налогов.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден