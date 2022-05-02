Байден переговорив з Пелосі після її бесіди з Зеленським у Києві, - Білий дім

У Білому домі підтвердили, що президент США Джо Байден переговорив зі спікером Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі після її візиту до Києва і бесіди з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

При цьому в Адміністрації Байдена не оголосили подробиць про їхню розмову. Так, Пелосі зустрілася з американським президентом до його візиту 3 травня в Алабаму, щоб відвідати підприємство Lockheed Martin, яке виробляє протитанкові ракети Javelin та іншу зброю, які Штати постачають Україні. За словами посла України в США Оксани Маркарової в програмі "На цьому тижні", зустріч Пелосі з Зеленським у Києві була ще однією ознакою "дуже, дуже сильної підтримки" нашої країни перед обличчям російської повномасштабної агресії.