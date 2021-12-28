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Байден скасував введені через" Омікрон " обмеження на поїздки з Африки

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Вашингтон, Вівторок 28 грудня 2021 20:25
Байден скасував введені через" Омікрон " обмеження на поїздки з Африки Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден скасував обмеження на в'їзд в країну з Південноафриканської Республіки (пар) і ще 7 африканських держав. Заборона перестане діяти з 31 грудня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

"Обмеження на поїздки (до країн Південної Африки - ред.) більше не потрібні для захисту здоров'я населення", - цитує видання указ Байдена.

За даними телеканалу, обмеження на в'їзд до США з восьми африканських країн перестануть діяти з 31 грудня поточного року. Відкриття кордонів зачіпає такі держави:

  • ПАР;
  • Ботсвана;
  • Зімбабве;
  • Намібію;
  • Лесото;
  • Эсватини;
  • Мозамбік;
  • Малаві.

Нагадаємо, США з 29 листопада обмежили в'їзд з 8 Південноафриканських країн через "Омікрон". Майже одночасно аналогічні заборони ввели Канада і ще низка країн.

Відзначимо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на сьогодні штам "Омікрон" виявили в 110 країнах.

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