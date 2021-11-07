Байден засуджує напад на прем'єра Іраку

Байден назвав напад терористичним актом і зазначив, що радий, що Мустафа аль-Казимі вижив.

"Я радий, що прем'єр-міністр не постраждав, і вітаю лідерські якості, які він продемонстрував, закликавши до спокою і стриманості", - сказав Джо Байден.

Він також зазначив, що США допоможуть іракським силам знайти винних у замаху.

"Я наказав своїй команді національної безпеки надати необхідну допомогу іракським силам безпеки в розслідуванні цього нападу і виявленні винних", - додав Байден.