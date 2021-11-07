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Байден засуджує напад на прем'єра Іраку

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден засудив напад на прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Казимі. Як відомо, на його резиденцію в Багдаді потрапила ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Байден назвав напад терористичним актом і зазначив, що радий, що Мустафа аль-Казимі вижив.

"Я радий, що прем'єр-міністр не постраждав, і вітаю лідерські якості, які він продемонстрував, закликавши до спокою і стриманості", - сказав Джо Байден.

Він також зазначив, що США допоможуть іракським силам знайти винних у замаху.

"Я наказав своїй команді національної безпеки надати необхідну допомогу іракським силам безпеки в розслідуванні цього нападу і виявленні винних", - додав Байден.

Як відомо, на прем'єр-міністра Іраку було скоєно невдалий замах. У його резиденцію в Багдаді потрапила ракета, випущена з безпілотника. В результаті постраждали 5 осіб, сам прем'єр потрапив до лікарні.

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