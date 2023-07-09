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Байден оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в НАТО

Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Швеция стремится присоединиться к западному альянсу, однако наталкивается на сопротивление со стороны Турции и Венгрии.

Об этом заявил американский президент Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Байден сказал журналисту CNN, что он оптимистично настроен относительно того, что Швеция в конце концов будет принята в НАТО, отметив, что главное препятствие для вступления это Турция, которая стремится модернизировать свой флот F-16.

"Турция стремится модернизировать самолеты F-16. И (премьер-министр Греции Кириакос - ред.) Мицотакис в Греции также ищет определенной помощи... Итак, то, что я пытаюсь, откровенно говоря, собрать воедино, - это небольшой консорциум, где мы укрепляем НАТО с точки зрения военного потенциала как Греции, так и Турции, и позволяем Швеции присоединиться к нему. Но это в процессе. Это еще не завершено", - сказал президент США.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция еще в прошлом году подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Турция блокирует вступление страны в Альянс, поскольку считает, что Стокгольм якобы скрывает курдские группы, которые "являются террористами".

Швеция ожидала, что она сможет стать частью НАТО до саммита, но этого пока так и не произошло. При этом Эрдоган отмечал, что он "не будет отвечать ожиданиям Швеции".

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