Байден визначився з кандидатом в генпрокурори США: хто він

Фото: Меррік Гарланд (flickr.com/sdmc)

Обраний президент США Джо Байден визначився з кандидатом на посаду глави Міністерства юстиції, який також є генеральним прокурором. На цю посаду висунуто суддю Мерріка Гарланда.

Про це йдеться на порталі перехідної адміністрації США.

Байден також визначився із кандидатурами заступників майбутнього генпрокурора - це Ліза Монако, Ваніта Гупта та Крістен Кларк.

Хто такий Меррік Гарланд

Зараз Гарланд є суддею Апеляційного суду США по округу Колумбія. У 2016 році тодішній президент США Барак Обама висував Гарланда до Верховного суду, але республіканська більшість у Сенаті відмовилася підтримати його кандидатуру.

Кандидатуру Гарланда на посаду глави Мін'юсту також має схвалити Сенат, однак цього разу демократи отримують більшість у цій палаті американського Конгресу, тому з його призначенням проблем, скоріш за все, не буде.

Нагадаємо, сьогодні американський Конгрес затвердив перемогу Байдена на виборах президента США. Інавгурація Байдена пройде 20 січня.

Також РБК-Україна писало, що, Байден розповів, хто обійме посаду міністра внутрішніх справ США.