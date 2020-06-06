Демократи офіційно висунули Байдена в президенти США

Екс-віце президент США Джо Байден офіційно став кандидатом на посаду президента від Демократичної партії. Його попередньо підтримали 1995 делегатів.

Про це пише AP.

За попередніми підрахунками, Байден отримав 1995 голосів з 1991 необхідного. Інший кандидат Берні Сандерс, який раніше відмовився від президентських перегонів, отримав 1042 голосу.

Таким чином Байден є єдиним кандидатом від Демократичної партії.

"Для мене було честю боротися з однією з найталановитіших груп кандидатів, яких коли-небудь висувала Демократична партія, і я з гордістю можу сказати, що ми збираємося на ці вибори об'єднаної партією", - сказав Байден.

Відзначимо, вибори президента США відбудуться в листопаді 2020 року.

РБК-Україна писало, що чинний президент США Дональд Трамп поступається своєму майбутньому конкуренту Байдену 10% підтримки, згідно з опитуванням.