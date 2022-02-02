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Байден схвалив відправку американських військ до Європи, - CNN

Автор: Валерія Поліщук

Президент США Джо Байден формально схвалив розгортання додаткових військ США в Східній Європі. Війська будуть розгорнуті в Європі найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами чиновників, розгортання військ - це демонстрація підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу у зв'язку з військовими діями Росії поблизу України.

Очікується, що Пентагон оголосить про розгортання тисяч додаткових американських військ на передових позиціях в Європі сьогодні ввечері.

За словами джерел видання, в число розгортаються військ увійдуть близько 2 тисяч американських військовослужбовців в Польщі і ще кілька тисяч в південно-східних країнах НАТО, включаючи Румунію.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомляло, що президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення в Східній Європі кількох тисяч американських військових.

Крім того, раніше постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ планує збільшити свою військову присутність в Білорусі за допомогою 30 тисяч військовослужбовців.

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