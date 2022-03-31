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Байден оголосить про відкриття стратегічних резервів нафти, – NYT

Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий відкрити стратегічний запас нафти для зниження цін на енергоносії після вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У четвер американський президент оголосить про відкриття нафтових резервів, щоб усунути наслідки відмови від сировини з РФ. Білий дім анонсував звернення Байдена щодо стратегічних запасів.

США в найближчі півроку постачатимуть зі своїх резервів 1 млн барелів нафти щодоби. Це дозволить покрити 5% американського попиту на нафту та близько 1% світових потреб.

На фоні очікування заяви Байдена ціни на "чорне золото" пішли вниз. Експерти, однак, заявили, що реальний вплив на вартість нафти матиме відкриття запасів й іншими країнами, зокрема, Китаєм. У Білому домі пообіцяли, що запаси відкриють "у координації із союзниками по всьому світу".

Нагадаємо, що президент РФ Путін підписав указ про розрахунки за газ із західними країнами в рублях.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденНафта