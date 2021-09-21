Байден оголосив еру "безжальної дипломатії" замість періоду "безжальної війни"

За його словами, США мають намір дивитися в майбутнє, а не "продовжувати вести війни минулого", оскільки на сьогодні світ перебуває на переломному етапі історії.

"Замість того, щоб продовжувати вести війни минулого, ми зосередимо наші погляди на те, щоб направити ресурси на вирішення проблем, які є ключами до нашого колективного майбутнього", - зазначив Байден.

Він уточнив, що світ має зосередитися на перемозі над пандемією COVID, вихід з кліматичної кризи і формуванні нових правил в світовій торгівлі, технологіях і протидії загрозам тероризму.

"Ми завершили 20-річний конфлікт в Афганістані, і в міру того, як ми завершуємо цей період безжальної війни, ми відкриваємо нову еру безжальної дипломатії - використання сили нашої допомоги в цілях розвитку нових способів інвестувати у натхнення людей по всьому світу, оновлення і захист демократії ", - додав Байден.