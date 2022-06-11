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Байден звинуватив Путіна в рекордній інфляції і запропонував план з боротьби зі зростанням цін

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Вашингтон, Субота 11 червня 2022 01:47
Байден звинуватив Путіна в рекордній інфляції і запропонував план з боротьби зі зростанням цін Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден відреагував на рекордну за 40 років інфляцію і зростання цін через вторгнення Росії в Україну. Глава Білого дому закликав Конгрес прийняти закон, який допоможе американцям протистояти підвищенню цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Байден зазначив, що підвищення цін через агресію президента РФ Володимира Путіна стало потужним ударом у травні для багатьох країн.

Президент заявив, що жителі США платять "податок Путіна" на їжу і бензин.

"Високі ціни на бензин, на енергоносії та харчові продукти склали близько половини місячного зростання цін. Коли ми продовжуємо наші зусилля, спрямовані на захист свободи в Україні, маємо робити більше і швидко, щоб знизити ціни тут", - заявив він.

Байден назвав боротьбу з інфляцією "головним економічним пріоритетом".

Він закликав членів Конгресу терміново провести необхідні процедури для створення реформи оподаткування найбагатших американців і великих корпорацій.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти поширюють фейки про те, що нібито антиросійські санкції завдають шкоди жителям західних країн.

Нагадаємо, МВФ попередив, що світовим фінансовим лідерам, можливо, доведеться звикнути до боротьби з численними джерелами інфляційного тиску.

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