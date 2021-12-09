Байден не обговорював з Путіним компроміси, що не відповідають інтересам України, - ОП

Президент США Джо Байден в ході переговорів зі своїм російським колегою Володимиром Путіним не обговорював компроміси, які суперечать інтересам України. Американський лідер також підкреслив, що рішення про вступ до НАТО приймають тільки українці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника офісу президента Андрія Єрмака в ефірі програми "Право на владу".
"Не йшлося про будь-які компроміси, які не відповідають інтересам нашої держави. Президент Байден дуже чітко сказав, що будь - яке рішення щодо членства в НАТО залежить виключно від України", - сказав Єрмак за підсумками телефонної розмови Байдена і президента України Володимира Зеленського.
За словами Єрмака, Байден чітко сказав про членство України в НАТО. "Рішення про вступ до НАТО - це лише рішення українського народу. І він це питання навіть не був готовий обговорювати. Це залежить від України та членів НАТО", - додав він.
Єрмак підкреслив, що президент Зеленський погано ставиться до будь-яких заморожених конфліктів і разом з партнерами робитиме все від нього залежне.
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, Зеленський і Байден провели телефонну розмову, присвячену підсумкам переговорів американського та російського лідерів. Розмова тривала 1,5 години. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.
Зазначимо, раніше Байден та Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривала понад дві години. Під час бесіди вони обговорювали питання щодо загрози російського вторгнення в Україну.