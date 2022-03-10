Байден обговорив з Ердоганом притягнення Кремля до відповідальності

Джо Байден обговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом необхідність притягнення РФ до відповідальності за "агресію" в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента США.
"Я говорив сьогодні з президентом Ердоганом для координації наших відповідей на неспровокований напад Росії на Україну.
Ми обговорили важливість подальших міжнародних зусиль щодо притягнення Москви до відповідальності за її агресію і підтримки українського народу, який зіткнувся з кризою", - йдеться в повідомленні глави США.
Раніше повідомлялося, що Ердоган закликав Путіна припинити обстріли в Україні та підписати мирну угоду.
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