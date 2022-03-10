RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден обговорив з Ердоганом притягнення Кремля до відповідальності

Автор: Світлана Мащенко

Джо Байден обговорив з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом необхідність притягнення РФ до відповідальності за "агресію" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента США.

"Я говорив сьогодні з президентом Ердоганом для координації наших відповідей на неспровокований напад Росії на Україну.

Ми обговорили важливість подальших міжнародних зусиль щодо притягнення Москви до відповідальності за її агресію і підтримки українського народу, який зіткнувся з кризою", - йдеться в повідомленні глави США.

Раніше повідомлялося, що Ердоган закликав Путіна припинити обстріли в Україні та підписати мирну угоду.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден