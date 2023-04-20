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Байден обсудил с президентом Еврокомиссии экономическую поддержку Украины

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 20 апреля президент США Джо Байден провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Они обсудили поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Белого дома.

"Лидеры обсудили недавнюю поездку президента фон дер Ляйен в Пекин и их общую приверженность поддержке основанного на правилах международного порядка, прав человека и добросовестной торговли", - говорится в сообщении.

Президент Байден и президент фон дер Ляйен также подтвердили обязательство США и ЕС обеспечить Украине необходимую экономическую помощь и помощь в области безопасности.

"Также лидеры решили продолжать тесное сотрудничество, чтобы возложить на Кремль издержки за российскую агрессию", - добавили в Белом доме.

Напомним, что США вчера, 19 апреля, объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предложила выделить дополнительно 100 миллионов евро в поддержку фермеров ЕС, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

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ЕврокомиссияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВойна в УкраинеУрсула фон дер Ляйен