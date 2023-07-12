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Байден: Я с нетерпением жду дня, когда Украина вступит в НАТО

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому накануне их двусторонней встречи, что с нетерпением ждет дня, когда Украина официально вступит в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на встрече с Зеленским.

"Вы (Украина - ред.) проделали огромную работу, вам нужно сделать гораздо больше. И я просто думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы вы получили все, что вам нужно. И я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу, чтобы отпраздновать ваше официальное членство в НАТО", - сказал Байден.

В конце президент США пошутил, отметив, что плохая новость для Украины состоит в том, что "вы застряли с нами. Мы (НАТО - ред.) никуда не уходим".

Саммит НАТО в Вильнюсе

Страны-члены НАТО согласовали совместное коммюнике относительно Украины, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе.

Однако Украина так и не получила четких условий и графика вступления в НАТО - лидеры стран-членов отметили, что государство получит приглашение присоединиться к Альянсу после того, как страны блока согласятся и выполнят определенные условия.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за нерешительность по отношению к Украине из-за отсутствия четких условий вступления.

Добавим, что перед встречей с Байденом Зеленский заявил, что не намерен убеждать президента США в том, что Украина должна быть в НАТО.

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