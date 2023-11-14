Байден назвал цель встречи с Си Цзиньпином

Байден отметил, что целью переговоров с Си Цзиньпином, которые состоятся завтра, 15 ноября, является возобновление нормального общения между двумя государствами, включая контакты между военными.

Американский лидер добавил, что он пытается изменить отношения США с Китаем к лучшему после периода напряженности.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, завтра, 15 ноября, президент США Джо Байден встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско.

Эта встреча пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По информации Reuters, на встрече лидеры будут обсуждать вторжение РФ в Украину, связи Северной Кореи с Россией, развитие искусственного интеллекта и не только.

При этом в Белом доме отмечали, что ожидают от встречи конкретных результатов и надеются увидеть прогресс в восстановлении военных связей с КНР.