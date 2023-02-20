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Байден назвал цель Путина в войне с Украиной

Фото: президент США Джо Баден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Целью российского президента Владимира Путина является полное уничтожение Украины. Но он уже терпит поражение, а Запад буде поддерживать Украину, сколько потребуется.

Об этом заявил президент США Джо Баден на брифинге в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина - стереть Украину с карты", - сказал Байден.

По словам американского президента, военная кампания Путина проваливается, российские войска потеряли половину территорий, которые они захватили и несут тяжелые человеческие потери, а многие уезжают и не вернутся, потому что не видят у России будущего.

"Российская экономика падает, она изолирована и сталкивается с трудностями", - подчеркнул президент США.

По словам Байдена, ранее Украина была слабой, а Запад - разделенным, и на этом строился расчет Путина. "Он (Путин, - ред.) думал, что он продержится дольше, чем мы, я не думаю, что он так думает сейчас", - сказал американский президент.

При этом Байден в очередной раз пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", уже в марте 2022 года большинство граждан (56%) считали Украины, что главная цель вторжения России - это полное уничтожение украинского народа.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден