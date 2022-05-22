RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден назвав умову зустрічі з Кім Чен Ином

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Президент США Джо Байден готовий зустрітися з Ким Чен Ином. Однак за умови, що лідер Північної Кореї серйозно віднесеться до діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

З відповідною заявою Байден виступив під час зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, з яким він обговорив зростання кількості ракетних запусків Північної Кореї та безпеку Індо-Тихоокеанського регіону.

"Що стосується того, чи я зустрінуся з лідером Північної Кореї, це залежатиме від того, чи щирий він і чи серйозно налаштований", - сказав Байден.

Нагадаємо, нещодавно високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив, що Вашингтон готовий до переговорів з Північною Кореєю і готовий працювати з іншими країнами регіону, щоб допомогти у вирішенні ряду проблем в КНДР, включаючи пандемію COVID-19 в країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденКім Чен ИнСеверная Корея