Байден назвав штурм Капітолію в 2021 році спробою держперевороту

"Жорстока банда, яку підтримував і надихав переможений колишній президент (Дональд Трамп - ред.), 6 січня 2021 року прагнула за допомогою насильства отримати те, що він (Трамп - ред.) втратив у ході голосування на виборах", - зазначив Байден.

За його словами, тоді була спроба "нав'язати волю банди, відкинути вільні та справедливі вибори і, вперше в американській історії, зупинити мирний перехід влади".

"Саме тому ми зібралися тут сьогодні. Для того, щоб виступити проти сил в Америці, які цінують владу вище за принципи, сил, які вчинили спробу перевороту, перевороту проти законно вираженої волі американського народу, посіявши сумніви, вигадуючи звинувачення у фальсифікації...", - наголосив Байден.

Він зазначив, що тоді сталася спроба "вкрасти у народу вибори 2020 року".

"Вони зазнали невдачі, але ні у перемозі демократії, ні в її майбутньому впевненості не було", - резюмував Байден.