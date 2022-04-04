Байден знову назвав Путіна військовим злочинцем. І пообіцяв санкції

Президент США Джо Байден на тлі новин про звірства російської армії в Бучі (Київська область) знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем. А також пообіцяв нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

"Ви, напевно, пам'ятаєте, що мене критикували за те, що я назвав Путіна військовим злочинцем. Ну, справді, ви бачили, що сталося в Бучі. Це гарантує - він військовий злочинець. Цей хлопець жорстокий. Але ми повинні зібрати інформацію", - зазначив Байден.

Він пообіцяв, що США розширять санкції проти Росії та закликають почати судове переслідування Путіна як військового злочинця.