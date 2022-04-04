Байден знову назвав Путіна військовим злочинцем. І пообіцяв санкції

Президент США Джо Байден на тлі новин про звірства російської армії в Бучі (Київська область) знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем. А також пообіцяв нові санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
"Ви, напевно, пам'ятаєте, що мене критикували за те, що я назвав Путіна військовим злочинцем. Ну, справді, ви бачили, що сталося в Бучі. Це гарантує - він військовий злочинець. Цей хлопець жорстокий. Але ми повинні зібрати інформацію", - зазначив Байден.
Він пообіцяв, що США розширять санкції проти Росії та закликають почати судове переслідування Путіна як військового злочинця.
Нагадаємо, до цього Байден називав Путіна "м'ясником" через дії російської армії в ході війни проти України.
Зазначимо, після виходу російських військ з Бучі і повернення міста під контроль ЗСУ світ облетіли моторошні фото, які свідчать про масові розправи над мирними жителями під час окупації. Світові лідери засудили військові злочини військових Росії.
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