Байден має намір скасувати "нормальні торговельні відносини" з Росією

Адміністрація Байдена ставить перед собою мету скасувати "нормальні торговельні відносини" з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Президент США Джо Байден у п'ятницю запропонує Конгресу скасувати нормальні торговельні відносини з Росією, що дозволить підвищувати тарифи на імпорт з цієї країни. Позбавити Росію статусу країни, з якою США підтримують "постійні нормальні торговельні відносини", за законом може саме Конгрес. Ще до офіційного голосування з розмов у кулуарах відомо, що за це рішення готові голосувати обидві партії.