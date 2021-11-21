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Байден має намір балотуватися в президенти на другий термін, - The Washington Post

Автор: Анна Полисученко

Байден має намір балотуватися в президенти на другий термін. Видання повідомляє про повторне висунення Байдена на пост президента на основі опитування 28 осіб, наближених до президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Це повідомлення частково спрямоване на те, щоб зруйнувати припущення багатьох демократів про те, що Байден може не претендувати на переобрання через вік (президенту виповнилося 79 років) і падіння рейтингу.

Демократична спільнота стурбована після 6-місячного періоду, коли національний рейтинг Байдена впав до 40% на тлі боротьби з пандемією та інфляції.

"Єдине, що я чув, він планує знову балотуватися. І я радий, що це так", - сказав колишній сенатор і друг Байдена Кріс Додд.

Раніше ми писали, що Байден передав свої повноваження віце-президенту США.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден