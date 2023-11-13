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Байден приказал нанести удары по базам боевиков в Сирии

Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

США, по приказу президента Джо Байдена, ударили по группировкам, связанным с Ираном. Это ответ на серию нападений на американские силы в Сирии и Ираке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США и Reuters.

В воскресенье, 12 ноября, США нанесли два авиаудара по военным объектам в Сирии, которые использовались группировками, связанными с Ираном. Об этом сообщил представитель министерства обороны США. Это ответ на серию нападений на американские силы в Сирии и Ираке.

"Вооруженные силы США нанесли сегодня точечные удары по объектам на востоке Сирии, используемым иранским корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с Ираном группировками в ответ на продолжающиеся нападения на американский персонал в Ираке и Сирии. Удары были нанесены по учебному центру и конспиративной квартире вблизи городов Абу-Камаль и Маядин соответственно", - сказано в заявлении Министерства обороны США.

Чиновник сказал, что удары были нанесены в течение последних нескольких часов, и сказал, что США проводят проверку, чтобы определить, были ли в результате ударов убиты или ранены какие-либо члены ополчения, связанные с Ираном.

"У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и сегодняшними действиями он дал понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, свой персонал и свои интересы", - заявили в Министерстве обороны.

Удары по военным базам США

Об атаках Ирана на военные базы США стало известно в середине октября.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что группировка, поддерживаемая Ираном, взяла на себя ответственность за 39 атак на американские военные базы в Сирии и Ираке. Банда совершает до трех атак в день.

Вооруженные силы США в Ираке и Сирии подверглись более 20 атакам в период с 16 по 30 октября. Нападения произошли на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС. Иран поддерживает террористов и так отвечает на военную помощь США Израилю.

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