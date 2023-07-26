ua en ru
Чт, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден приказал поделиться с судом Гааги данными о военных преступлениях РФ в Украине, - NYT

Новина українською →
Вашингтон, Среда 26 июля 2023 22:59
Байден приказал поделиться с судом Гааги данными о военных преступлениях РФ в Украине, - NYT Фото: Джо Байден, президент США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден тайно отдал приказ американскому правительству делиться с Международным уголовным судом в Гааге информацией о военных преступлениях России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание New York Times.

О таком тайном приказе Байдена американскому СМИ стало известно от официальных лиц, осведомленных по этому вопросу. Чиновники считают, что такой шаг американского президента свидетельствует о значительном изменении политики США.

Как пояснили чиновники, принятое Байденом решение перечеркивает многомесячное сопротивление со стороны Пентагона, боявшегося, что такой шаг может создать прецедент, который позволит преследовать американских военных.

По данным NYT, США располагают информацией о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине, а также принудительно депортировать украинских детей с оккупированных территорий.

Некоторые информации, как утверждает NYT, американская сторона уже поделилась с украинскими прокурорами, но не с судом Гааги.

Военные преступления РФ в Украине

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ возбудила почти 90 тысяч дел по факту военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Военные преступления РФ расследует и Международный уголовный суд Гааги.

МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по факту незаконного вывоза украинских детей в РФ. Ордер выдали и на российского детского омбудсмена.

В марте этого года министр юстиции Британии Доминик Рааб заявлял, что Лондон поможет МУС в расследовании дел в отношении РФ и Путина.

Кроме того, МКС начал расследовать подрыв россиянами Каховской ГЭС. В частности, в середине июня представители суда Гааги посетили Херсон и Антоновку, которые были затоплены после разрушения дамбы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Гаага Джозеф Байден Международный уголовный суд Война России против Украины
NEWS
Военное положение и мобилизацию снова продлят: Зеленский внес законопроекты в Раду
Военное положение и мобилизацию снова продлят: Зеленский внес законопроекты в Раду
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов