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Байден о возможности визита в Украину: Есть вероятность, что я поеду в Польшу, но это все

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден заявил, что он может поехать в Польшу в ближайшем будущем, однако другие поездки, например, в Украину, не запланированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Голоса Америки" Михаила Комадовского.

"Я еще не принял решение, когда я поеду в Польшу или даже точно ли я еду в Польшу", - сказал Байден.

К тому же на вопрос, посетит ли он Украину, президент США ответил: "Есть вероятность, что я могу поехать в Польшу, но это все".

Напомним, Байдан планирует посетить Польшу в конце февраля. Визит может совпасть с годовщиной вторжения России в Украину.

Ранее также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может в Польше встретиться с Байденом и Анджеем Дудой.

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Джозеф БайденПольшаСоединенные Штаты Америки