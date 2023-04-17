Байден может объявить о выдвижении на второй срок президентства 25 апреля, - NYT

По словам людей, вовлеченных в процесс планирования и информированных о нем, подготовка к выдвижению на второй срок ускорилась, несмотря на то, что участники обсуждают плюсы и минусы отсрочки официального объявления до начала лета, видя мало преимуществ в прерывании междоусобицы республиканцев.

В то же время, в команде Байдена все чаще обсуждается идея сделать скромное видеообъявление 25 апреля, в четвертую годовщину его вступления в предвыборную гонку 2020 года - симметрия, которую Байден ценит.

"Ясно лишь то, что любое внешнее давление, которое г-н Байден и его команда когда-то ощущали, чтобы официально вступить в гонку 2024 года, в основном испарилось", - говорится в материале.

Издание отмечает, что серьезных кандидатов на пост президента не появилось.

Напомним, ранее в СМИ уже появлялась информация о планах Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок.

Кроме того, что Байден готовится к старту своей предвыборной кампании, которая может состояться в апреле этого года.

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