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Байден і Макрон обговорили ситуацію в Афганістані

Автор: Анна Полисученко

Президенти США і Франції обговорили ситуацію в Афганістані. Вони привітали плани проведення наступного тижня віртуального саміту G7 щодо Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

В ході бесіди сторони високо оцінили американо-французьке співробітництво по евакуації з Кабула своїх громадян, які допомагали західній коаліції афганців та інших афганських громадян, які потребують захисту.

Байден і Макрон підкреслили важливість продовження тісної координації серед союзників і партнерів по Афганістану, зокрема з питань гуманітарної допомоги та підтримки біженців.

Співрозмовники вітали плани проведення наступного тижня віртуального саміту G7 щодо Афганістану, який ініціює Британія.

Раніше ми писали, що Байден планує обговорити Афганістан зі світовими лідерами.

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Джозеф БайденФранція